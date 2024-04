Fußball-Regionalliga Südwest FCH siegt gegen Schlusslicht verdient aber glanzlos

David Lippert verzeichnete die erste Chance der Saarpfälzer nach dem Wechsel. Quasi im Gegenzug gaben auch die Gäste in Person von Dylan Esmel ihren ersten Torschuss ab. FCH-Torwart Tom Kretzschmar musste aber nicht eingreifen. Mit einem Kopfball von Harres, den TuS-Torwart Michael Zadach entschärfte (56.) begann bei einsetzendem Hagel die beste Phase des FCH. Schwarz wechselte mit Fabian Eisele, Maximilian Jansen und Angelos Stavridis frisches Personal für den Offensivbereich ein – und nun bekamen die Hausherren immer mehr Chancen. Schwarz sah ein „Geduldsspiel“, in dem sein Team in der 71. Minute endlich den Dosenöffner fand. Eine Flanke von Eisele nahm Harres gekonnt an – und brachte das Leder per Drehschuss aus spitzem Winkel im Netz unter. Es war bereits sein 20. Saisontreffer. Eine große Schrecksekunde musste der FCH noch überstehen. Koblenz‘ Leon Waldminghaus kam urplötzlich aus fünf Metern Entfernung zum Torabschluss. Doch in der einzigen Szene, in der Kretzschmar ernsthaft gefordert wurde, parierte der FCH-Schlussmann stark (73.).