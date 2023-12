Handball HGS will sechsten Sieg in Folge, TVH muss nach Ferndorf

Auf den TV Homburg wartet nach dem wichtigen 29:21-Heimerfolg über den Longericher SC Köln, mit dem das Schlusslicht (6:22 Punkte) bis auf zwei Punkte ans rettende Ufer heranrückte, das laut Trainer Steffen Ecker „wahrscheinlich leichteste Spiel der Saison. In Ferndorf haben wir gar keinen Ergebnisdruck“, sagt er vor dem Auftritt an diesem Samstag beim unbesiegten Spitzenreiter (19 Uhr). Der TuS Ferndorf führt die Tabelle mit herausragenden 27:1 Punkten an und kann fast schon für die Aufstiegsrunde planen.