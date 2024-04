Fußball-Landeslia West Der TSC ringt den Spitzenreiter nieder

TSC Zweibrücken – TuS Steinbach 4:3 (2:1). Der TSC Zweibrücken hat in der Landesliga West wieder sein „Heimgesicht“ gezeigt und Spitzenreiter TuS Steinbach am Sonntag vor rund 140 Zuschauern mit 4:3 in die Knie gezwungen. Die Zweibrücker zeigten eine starke Leistung und bleiben in dieser Saison am Wattweiler Berg ungeschlagen. „Die Anfangsphase ging komplett an uns“, freute sich TSC-Trainer Özal Acar. In der 14. Minute kam Zweibrückens Tim Wachall im Anschluss an eine sehenswerte Kombination auf der rechten Seite an den Ball und hämmerte ihn zum 1:0 unter die Latte. Wenig später hätte Max Decker bei einem Kopfball, der knapp über das Tor strich, bereits das 2:0 nachlegen können (17.). Auf der Gegenseite schalteten die Gäste schnell um und setzten auf der rechten Seite Rico Metz in Szene, der zum 1:1 ausglich (20.). Allerdings ließen sich die Gastgeber davon nicht schocken. Decker servierte den Ball für Quincy Henderson – und der holte dem TSC die Führung wieder zurück (34.). Beim Stand von 2:1 für die Hausherren ging es in die Kabinen. „Es war eine verdiente Pausenführung“, sagte Acar. Und das obwohl „die Steinbacher schon in der ersten Halbzeit unter Beweis gestellt haben, dass sie völlig zurecht da oben in der Tabelle stehen“, ergänzte der Trainer.