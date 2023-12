Handball-Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken Weinert hadert mit unnötig erzeugter Spannung

In der zweiten Halbzeit war es dann eine ausgeglichene Partie. Die Gäste blieben in der Deckung offensiv und attackierten früher. Die SG konnte den Vorsprung zunächst verteidigen, hatte aber jetzt einige Probleme. Nicht nur die Umstellung der Budenheimer, sondern auch der Einsatz des siebten Feldspielers machte den Zweibrückern jetzt zu schaffen. Nach dem zwischenzeitlichen 22:19 (42.) setzten die Gäste die Partie binnen drei Minuten wieder auf null. Als das 22:22 durch SFB-Spieler Max Grethen fiel, zögerte Weinert nicht lange und nahm die Auszeit. Danach steigerten sich seine Jungs auf allen Ebenen. Einer, der besonders viel richtig machte, war jetzt Adam Soos. Der Rückraumspieler, der bis hierhin unauffällig agierte, avancierte nun zum entscheidenden Faktor. Von den letzten acht Zweibrücker Treffern erzielte er fünf. Auch die Deckung ließ jetzt nur noch wenig zu, sodass nur noch zwei Gegentreffer in der letzten Viertelstunde hingenommen werden mussten. Nach dem schnellen Vier-Tore-Lauf innerhalb von etwas mehr als drei Minuten (26:22) ließen sich die Zweibrücker nicht mehr beirren. Auch die erneut veränderte Deckung der Gäste, die noch offensiver auf beide halben Rückraumspieler rausgingen, brachte die Löwen nicht mehr ins Wanken. Und so feierten die Zweibrücker einen 30:24-Erfolg zum Hinrundenfinale. Mit 18:12 Punkten verabschieden sich die SG-Handballer in die Winterpause. Weiter geht es für sie am 20. Januar mit dem Heimspiel gegen den HB Mülheim-Urmitz.