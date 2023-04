Handball-Oberligist SV 64 Zweibrücken Eine starke Serie, ein kurioses Phantomtor und ein bitterer Ausfall

Das SV-Trainergespann Stefan Bullacher und Klaus Peter Weinert erlebte eigentlich einen recht ruhigen Abend in der Bellheimer Spielbachhalle. Ihre Mannschaft löste die Aufgabe bei den aktuell durch Verletzungspech gebeutelten Südpfalztigern recht souverän. Nur in der 40. Minute hatten die Übungsleiter etwas Redebedarf – allerdings nicht mit ihrem Team, sondern mit den Schiedsrichtern und Zeitnehmern. Was war passiert? Beim Stand von 23:17 für die Löwen erzielte Sebastian Meister mit der Nummer 10 den Treffer zum 24:17. Sein Gegenspieler Philipp Latzko, ebenfalls mit der Nummer 10, kassierte zusätzlich noch eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe. Doch die Zeitnehmer der SG notierten das Tor und die Zeitstrafe beim gleichen Spieler mit der Nummer 10 im blauen Trikot, nämlich Philipp Latzko. Anstatt 24:17 stand es plötzlich fälschlicherweise 23:18. Das sehr gut leitende Schiedsrichtergespann Antosch/Stadelmeier verließ sich auf die Zuarbeit am Zeitnehmertisch und konnte so das falsche Ergebnis nicht korrigieren. SV 64-Coach Bullacher nahm das Phantomtor – auch in Anbetracht der klaren Führung – gelassen. „Ich mache den Schiedsrichtern absolut keinen Vorwurf. Sie müssen sich auf die Zeitnehmer verlassen können. Außerdem gehören die beiden zu den besten Schiedsrichtern, die wir in der Liga haben. Sie haben auch am Samstag einen hervorragenden Job gemacht.“