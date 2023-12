Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar VTZ-Korbjäger in „Höchst“-Form

Und so lagen die Hausherren bereits im insgesamt noch engen ersten Abschnitt zwischenzeitlich mit zehn Punkten vorne. „Dann aber ist auch die Wurfquote bei Lambsheim nochmal wirklich stark gewesen“, erklärt Rendgen, dass die Gäste rankamen. Islamovic etwa gelangen zwei Dreier „gegen die Defense“. So ging das Viertel knapp mit 24:22 an die Hausherren. Doch in der Folge sei die VTZ „offensiv einfach gerollt“. Im zweiten Durchgang setzten sich die Zweibrücker Schritt für Schritt ab, entschieden diesen mit 34:18 klar für sich. Auch nach dem 58:40 zur Halbzeit ließ das Team von Neu-Trainer Soeren Adomeit nicht nach. „Auch er kommt immer besser in seine neue Rolle rein“, erklärt Rendgen, der vor der Verpflichtung von Gabriela Chnapkova lange Zeit selbst als Spielertrainer der Zweibrücker fungierte. Nach deren Abgang vor vier Wochen hatte sich der derzeit an der Schulter verletzte VTZ-Spieler Adomeit dazu bereit erklärt, den „Job“ an der Seitenlinie zu übernehmen (wir berichteten). „Von der Bank her ist es jetzt ruhiger. Nachdem es ein, zwei Spiele gebraucht hat, wächst da jetzt etwas zusammen.“