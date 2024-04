Saartoto Lotto-Glück im Saarland – Tipper staubt unglaublich hohe Summe ab

So entstehen also Millionäre im kleinen Bundesland an der Saar. Nachdem zweimal mehr als jeweils eine halbe Million Euro im April abgestaubt worden waren, knackte nun ein Glückspilz den Jackpot in der Mittwochsziehung. Der Betrag ist immens: Mehr als sechs Millionen Euro schüttet der Veranstalter aus.