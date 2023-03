Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Mit dem richtigen Rezept zum Titel?

Nach der Pause haben die Zweibrücker versucht, auf den Ausgleich zu gehen. „Wir haben zu sehr aufgemacht und Stuttgart hat das clever gespielt“, erklärt Wolf. „Dann schlagen hinten die Pucks ein und es steht auf einmal 5:1“, fasst er den zweiten Durchgang zusammen. Jesse Hakkarainen (31.), Christian-Alexander Leers (32.) sowie im Powerplay Martin Herman (35.) hatten für die Vorentscheidung gesorgt, bevor es – für die Hornets auch noch mit einer Vier-Minuten-Strafe belastet – ins Schlussdrittel ging. Auch in diesem zogen die Rebels zunächst weiter davon. Christian Bauhof (51.) und Devon Pepin (52.) erhöhten auf 7:1. Den Schlusspunkt setzte dann Zweibrückens Frederic Hellmann, der in doppelter Überzahl zum 2:7 traf. „Wir wollten den Rebels in diesem Abschnitt nochmal zeigen, was sie am Sonntag erwarten würde. Da darf man den Kopf nicht zu sehr hängen lassen.“ Dabei sei es „auf jeden Fall“ hilfreich gewesen, den Fokus gleich auf das nächste Duell keine 48 Stunden später richten zu müssen. „Wir haben aber auch so viel Zeit, so viele Partien zusammen verbracht. Wir wissen, dass wir es in Stuttgart schlecht gemacht haben. Wir wissen, dass wir besser spielen können. Und das haben wir am Sonntag getan.“ In der dritten intensiven Partie hätten die Zweibrücker die Nerven bewahrt. Trotz der in der Finalrunde deutlich gestiegenen Minuten auf der Strafbank.