Handball-Oberliga Überragende Abwehr bringt den Derby-Sieg

Die ersten Minuten der Partie verliefen zäh – beide Abwehrreihen zeigten sich hellwach. Nils Wöschler hatte Zweibrücken zwar nach 30 Sekunden in Führung gebracht. Danach dauerte es aber bis in Minute sieben, ehe Adam Soos den zweiten Treffer der Löwen zum 2:2 nachlegte. Danach war Soos insbesondere im ersten Durchgang kaum mehr zu halten. Er avancierte mit insgesamt neun Toren (acht vor der Pause) zum besten Schützen der Partie. Er erzielte nach seinem Ausgleich auch die Tore zum 3:2, 4:2 und 5:2 für die SG – und beeindruckte die Hausherren damit nachhaltig. HFI-Trainer Mirko Pesic legte die Grüne Karte auf den Tisch. Nach der Auszeit lief es für Illtal zunächst besser. Die HFI kamen nach einem 2:7-Rückstand wieder auf 7:9 (19. Minute) heran. Doch so richtig auf Touren kam der in dieser Saison bislang so starke Offensivmotor der Zebras auch im Anschluss nicht. Auch weil die Zweibrücker famos verteidigten und Zellmer auf das Zwischenhoch der Hausherren seinerseits mit einer Auszeit reagierte.