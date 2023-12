Zudem Info zum Sirenen-Ausbau Heiße Debatte im Rat um Auftrag für Feuerwehr-Werkhalle

Einstimmig vergab der Rat den Auftrag für die Fliesen- und Rüttelbodenarbeiten für 181 000 Euro an eine Firma aus Leipzig (19 Prozent weniger als geschätzt). Franzen bedauerte, dass unter den acht Bietern kein einziger aus Rheinland-Pfalz war, obwohl es in Zweibrücken gute Fliesenfirmen gebe. Und regte deshalb an, dass diese sich künftig als Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen: „Dann kann man auch so ein Projekt stemmen.“