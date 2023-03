Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Den Hexenkessel ausblenden und Vollgas geben

Um dann möglichst schon am Samstag bei dem zuletzt erstmals in dieser Runde schwächelnden SV 98 die erhoffte 40-Punkt-Make zu überspringen. Doch obwohl Darmstadt seine letzten drei Partien (1:3 in Bielefeld, 0:1 in Heidenheim, 1:1 gegen den HSV) auch nicht gewonnen hat – die Pfälzer warten seit fünf Spielen auf einen Sieg – sieht Dirk Schuster beim Tabellenführer immer noch einen positiven Trend. „Man muss sich das mal vor Augen halten.“ Nach der Auftaktpleite zum Rundenstart in Regensburg haben die Südhessen erst vor zwei Wochen gegen Heidenheim ihre zweite Niederlage kassiert. In den Spielen, in denen Schuster seinen Ex-Club live im Stadion gesehen hat, war er „sehr beeindruckt davon, was die Mannschaft an Intensität auf den Platz bringt“. SV-Trainer Torsten Lieberknecht stelle die Gegner mit seiner taktischen Flexibilität vor sehr viele Aufgaben. Dafür müssten sich die Roten Teufel wappnen.