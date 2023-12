Handball-Oberliga Löwen reisen zu den Ballermännern der Liga

Es waren mal mehr: In dieser Saison gehen mit den HF Illtal und der SG SV 64/VT Zweibrücken nur noch zwei Vertreter des saarländischen Handballverbandes in der Oberliga-RPS an den Start. Und an diesem Samstag um 19 Uhr empfangen die Illtaler Zebras die Zweibrücker Löwen zum Lokalduell.