Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Rote Teufel kein Partycrasher bei den Lilien

Tatsächlich tat sich Darmstadt ohne Topstürmer Mathias Honsak zunächst schwer. Ein Kopfball von Phillip Tietz bereitete Gäste-Torhüter Andreas Luthe keine Probleme (11.). Auf der anderen Seite vergab Marlon Ritter per Kopf die große Chance zur Führung der Roten Teufel (24.). Die Gastgeber erhöhten danach den Druck. Vor dem ersten Treffer der Lilien „haben wir uns bei der Entstehung der Ecke taktisch unclever verhalten“, haderte der FCK-Coach. Und so erreichte der von Fabian Holland getretenen Eckball, der lange in der Luft war, am zweiten Pfosten Filip Stojilkovic. Der köpfte etwas glücklich Gegenspieler Hendrick Zuck an, wodurch sich die Flugkurve des runden Leders unhaltbar für Luthe änderte. Danach folgte die stärkste Phase der Lautrer. „Wir haben sehr druckvoll nach vorne gespielt“, erklärte Schuster. Doch FCK-Innenverteidiger Kevin Kraus vergab eine Doppelchance (40.) zum Ausgleich. „Wir haben uns dann im eigenen Spielaufbau wieder einen Lapsus erlaubt“, haderte der FCK-Coach mit der Entstehung des 2:0 für Darmstadt. Nach einem Einwurf der Pfälzer kam Tietz über Umwege an den Ball, er schickte Stojilkovic auf die Reise, der zunächst am herausgeeilten FCK-Keper scheiterte, dann aber doch mit dem Nachschuss seinen Doppelpack schnürte (43.).