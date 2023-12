Eishockey-Regionalliga Ein Erfolgs-Jahr neigt sich dem Ende entgegen

Zum Jahres-Abschluss haben die Hornets noch einmal ein pickepacke volles Programm vor der Brust. Drei Mal muss der Eishockey-Regionalligist in den nächsten sieben Tagen noch in Pflichtspielen auf die Zähne beißen. Die erste Partie findet bereits an diesem Freitag um 20 Uhr in der Liga beim SC Bietigheim-Bissingen 1b statt. Am darauf folgenden Sonntag steht um 19 Uhr in der heimischen Ice-Arena die Begegnung im Rheinland-Pfalz-Pokal gegen die Eifel-Mosel-Bären aus Bitburg auf dem Programm. Und am Freitag kommender Woche haben die Hornets dann um 19 Uhr erneut Heimrecht, wenn die Mad Dogs aus Mannheim zum letzten Spiel des Jahres in die Rosenstadt kommen.