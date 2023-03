Oberliga-Handballer des TV Homburg Mit einer guten Portion Glück in Schlusssekunden zum Sieg

In dem engen Duell in Offenbach konnte sich über die gesamten 60 Minuten keines der beiden Teams entscheidend absetzen. So blieb es vor 330 Zuschauern stets ein Spiel auf Augenhöhe. Offenbach startete mit einem 2:0-Vorsprung. Der TV Homburg glich zum 3:3 und 6:6 aus, lag nach 19 Minuten durch Muhamet Durmishi mit 9:8 erstmals in Führung. Yves Kunkel – mit neun Treffern bester Werfer – traf zum 12:10 für den Spitzenreiter. Richard Wilga erzielte beim 13:11 (24.) eine Zwei-Tore-Führung. Aber der TVO kam zurück und zog durch einen 4:0-Lauf 100 Sekunden vor der Pause auf 15:13 weg. Beide Mannschaften leisteten sich einige technische Fehler, vergaben zahlreiche Möglichkeiten. Richard Wilga und Muhamet Durmishi trafen dann aber noch zum 15:15-Pausenstand. „Wir lagen zwar oft in Führung, aber mehr als ein Zwei-Tore-Vorsprung sollte uns nicht gelingen. Wir haben spielerisch nicht das gezeigt, was wir können“, hadert Ecker. Über 20:18, 22:22 und 25:25 blieb es ein umkämpftes Spiel. 101 Sekunden vor der Schlusssirene glich Mario Fuchs für den TV Homburg zum 28:28 aus. 47 Sekunden vor Ende nahm Steffen Ecker für den letzten TVH-Angriff noch einmal eine Auszeit. Genau neun Sekunden standen noch auf der Spieluhr, als Yves Kunkel zum 29:28-Sieg einwarf. Das Glück war mit den Homburgern.