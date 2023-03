Fußbal-Landesliga West Das neu eingehauchte Leben nutzen

Da in der Verbandsliga Südwest 17 Mannschaften am Start sind, hat jede im Saisonverlauf zweimal frei – und genau an diesem Wochenende handelt es sich um den Tabellendritten SC Idar-Oberstein I. Dies wurde natürlich auch in Rieschweiler registriert. „Die Zweite darf somit vom letzten Spiel der Ersten drei zum Einsatz gekommene Spieler aufbieten“, erklärt Hüther. Da jedoch Idar-Obersteins Erste auch am letzten Spieltag nicht im Einsatz war - die Heimpartie gegen die TSG Bretzenheim wurde auf Mittwoch, 26. April, um 19.30 Uhr verlegt - lohnt ein Blick auf das Spiel davor beim TuS Rüssingen (6:0). „Da haben sie fünfmal ausgewechselt, also insgesamt 16 Spieler eingesetzt. Was da jetzt auf uns zukommt, weiß ich nicht. Es geht ja auch für die Erste in der Verbandsliga um etwas. Es ist mir aber auch relativ egal. Wir müssen eh schauen, dass wir gescheit spielen“, betont der SGR-Coach. Es gehe einfach darum, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib „erst einmal etwas zu distanzieren“.