Handball-Oberligist SV 64 Zweibrücken Ohne verletzten Grieser, ohne Haftmittel

Die Rosenstädter nehmen das Rückspiel trotz ihrer Favoritenrolle aber keinesfalls auf die leichte Schulter. Zum einen wird am Wochenende wieder der beste Torschütze von Nahe-Glan, Julian Sehls, dabei sein. Er ist aktuell unter den Top Ten der besten Torschützen der Liga, konnte im Hinspiel aber nur von der Bank aus zusehen. Zum anderen kommt für die 64er erschwerend die Problematik dazu, dass in der Meisenheimer Halle ein absolutes Haftmittelverbot herrscht. Mannschaften, die zuhause ohne Harz spielen dürfen, erweisen sich oft als sehr heimstark. So auch die HSG Nahe-Glan. Alle acht Punkte, die sie in dieser Saison einfahren konnten, haben sie bisher in ihrer heimischen Halle verbucht.