Basketball-Landesligist VT Zweibrücken Potenzial erkannt und ausgeschöpft

Nun, mit Erreichen des großen Ziels „Meisterschaft“ ist die Erleichterung bei den Zweibrückern, die in den bisher 17 Landesliga-Partien lediglich zwei Mal als Verlierer vom Feld gingen, deutlich zu spüren. Auch darüber, den Titel vorzeitig perfekt gemacht zu haben und nicht noch zwei Wochen zittern zu müssen. Im schlimmsten Fall hätten die VTZ-Jungs, die am Samstag in Kaiserslautern ihr letztes Punktspiel der Saison bestreiten, eine Woche später zuschauen müssen, was die Konkurrenz wie der BBC Rockenhausen macht, die noch zwei Partien zu bestreiten haben. „Das ist jetzt total entspannt“, sagt Chnapkova mit einem Lachen und ergänzt: „Mir geht es auch blendend, weil ich jetzt ganz gechillt das Training vorbereiten kann“, erklärt die Slowakin, schiebt aber gleich hinterher, dass ihr Meisterteam in seinem abschließenden Punktspiel an diesem Samstag „dennoch zu 100 Prozent laufen und ackern“ soll. „Aber es ist ein ganz anderes Gefühl als noch vor zwei Wochen.“ Als noch das entscheidende Topspiel gegen Rockenhausen vor den VTZ-Korbjägern lag. Dieser ganze Druck ist nun weg.