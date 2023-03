Fußball-Landesliga Nur auf dem Papier eine klare Sache

Hüther selbst spricht nach den beiden Siegen zum Jahresauftakt von einem „gemachten Schritt“. Er ergänzt: „Wir haben aber noch einen langen Weg vor uns.“ Am Sonntag gehe es für sein Team darum – wie in den letzten Spielen auch – sicher in der Defensive zu stehen – aber sich nicht zu verstecken. „Wir rechnen uns auch in Zweibrücken etwas aus. Das Hinspiel war eine enge Kiste und wir haben uns in den vergangenen Wochen ordentlich präsentiert“, sagt Hüther. Er glaubt, dass der TSC mit seinem Kader durchaus den Anspruch habe, in die Verbandsliga aufzusteigen. „Am Sonntag in Hinterweidenthal (2:1 für Zweibrücken Anm. d. Red.) haben beim TSC vier Spieler auf der Bank gesessen, die ich früher in Rieschweiler in der Verbandsliga trainiert habe. Damals waren sie bei mir Stammspieler“, sagt Hüther, der glaubt, dass der eine oder andere seiner ehemaligen Schützlinge am Sonntag auf dem Feld stehen wird.