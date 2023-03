Fußball-Oberliga Jägersburg startet optimal in die Abstiegsrunde

Dass es am Ende aber so eng werden würde, war nach den ersten 45 Minuten noch nicht vorherzusehen. Die Nordhomburger gingen vom Anpfiff weg engagiert in jeden Zweikampf und präsentierten sich in der Offensive deutlich effektiver als noch in der Qualifikationsrunde – auch wenn die erste Chance der Begegnung noch nicht zum Torerfolg führte. Sven Schreiber flankte von der rechten Seite in die Mitte, wo Tim Schäfer nicht mehr ganz hinter den Ball kam, so dass sein Kopfball über die Latte flog. (3. Minute). Besser machte es Frederic Ehrmann in der 20. Minute. Aus 16 Metern halblinker Position erzielte er das 1:0 für den FSV. Und kurz vor der Pause kam es noch besser für die Lila-Weißen. Jägersburgs Moritz Doll scheiterte zunächst an Tus-Torwart Kunz, doch Paul Manderscheid drückte den Abpraller aus kurzer Distanz zum 2:0 über die Linie (45.). Die Führung war verdient, der FSV war vor der Pause das dominante Team auf dem Kunstrasen im Alois-Omlor-Sportpark.