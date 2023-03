Fußball-Verbandsliga Limbach feiert seinen ersten Sieg des Jahres

Palatia Limbach – VfB Theley 5:1 (2:1). Nur noch zwei Zähler hinter Schwarzenbach liegt nun der FC Palatia Limbach, der sein Heimspiel gegen Theley am Sonntag klar gewann und damit seinen ersten Sieg des Jahres feierte. Beide Mannschaften begannen nervös. Theley landete den ersten Schlag und ging durch Lars Weber (22.) in Führung. Das war aber der Weckruf für die Palatia, die zunehmend das Geschehen in den Griff bekam. Nach einem Foul an Limbachs Lars Wagner verwandelte Tim Mohr (34.) den Strafstoß zum Ausgleich. Nur zwei Minuten später lief Wagner allein aufs Tor und versenkte die Kugel zur Führung. Nach dem Wechsel fand Theley nicht mehr statt, brach regelrecht zusammen. Der Doppelpack von Carl Maximilian Blug (50.81.) und der zweite Treffer von Mohr (54.) waren die Konsequenz.