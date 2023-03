Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Wie die Hornets den Rebels ein wenig „die Lust nehmen“

Spieler springen sich nach dem Schlusspfiff in die Arme, andere klatschen erleichtert ab, zusammen lassen sie sich von ihren gelb-schwarzen Fans lautstark feiern. In einem engen Duell ist dem EHC Zweibrücken ein erster wichtiger Schritt Richtung Meisterschaft in der Eishockey-Regionalliga Südwest gelungen. Durch das umkämpfte 3:2 (2:0/1:1/0:1) im Heimspiel gegen den Stuttgarter EC sind die Hornets im Playoff-Finale mit 1:0 in Führung gegangen, haben sich in der „Best-of-Five“-Serie damit eine gute Ausgangslage verschafft. Mehr allerdings auch noch nicht, wie nicht nur Coach Ralf Wolf betont. „Es war sehr wichtig mit einem Sieg in die Finalserie zu starten. In Stuttgart wird es aber eine ganz andere Nummer“, geht auch der Blick des Doppeltorschützen Marco Trenholm nach der ersten Freude ganz schnell wieder in Richtung kommendes Wochenende. An dem die Endspiele Nummer zwei und drei anstehen.