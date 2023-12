Star Trek Weihnachtsvorlesung am Campus Zweibrücken KI: „Science vs. Science-Fiction“

„Künstliche Intelligenz (KI) hat im zurückliegenden Jahr für eine Menge Schlagzeilen gesorgt. Was wir gerade erleben, wurde bereits vor Jahrzehnten in vielen Science-Fiction-Filmen vorausgesagt, zum Beispiel, dass wir Computer fragen können, wie das Wetter wird oder welche die größten Städte der USA sind. An solche Szenarien haben wir uns bereits gewöhnt“, sagt der Hochschul-Dozent zur Themenwahl und ergänzt: „Mit ChatGPT oder Deepfakes hat die KI jedoch eine nächste Stufe erreicht, was selbst von einigen Wissenschaftlern kritisch gesehen wird. Plötzlich reden KI-Systeme davon, dass sie Angst haben, abgeschaltet zu werden. Und wir Menschen können uns nicht mehr sicher sein, ob Bilder oder Videos, die wir in den Sozialen Medien sehen, echt sind oder ‚fake‘. Bei der aktuellen Weltlage schwingt auch das Thema ‚KI in Waffensystemen‘ mit, was vielen Menschen verständlicherweise Unbehagen bereitet.“