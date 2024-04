Rückkehr ins Saarland Nach 23 Jahren: Warum Dr. Schales überraschend Afrika verlassen hat

„Hier ist mein Platz“, sagt Dr. Hans Schales zu mir. Der weiße Buschdoktor aus dem Saarland zeigt auf einen Friedhof, bevor wir im Auto auf das Gelände des St.-Luke’s-Krankenhauses einbiegen. Der Friedhof liegt gegenüber der Einfahrt zu dem Ort, den dieser so bemerkenswerte Mann seine Heimat nennt. Ein Ort in Afrika, an dem Dr. Schales seit 2001 arbeitet und lebt. In Simbabwe, einem der ärmsten Länder der Welt.