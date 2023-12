Volleyball SVK-Volleyballer wollen wieder zum „Final Four“

Gegen beide Mannschaften trat Blieskastel-Zweibrücken bei seinem Heimspieltag in der Liga vor rund einem Monat bereits an. Gegen Klarenthal unterlag der SVK damals mit 1:3, gegen Wiesbach II folgte ein 3:0-Sieg. In der Verbandsliga überwintert Blieskastel-Zweibrücken mit 13 Punkten auf Rang drei – einen Zähler vor dem Fünften Klarenthal, der aber eine Partie weniger bestritten hat. Die Wiesbacher (16 Punkte) sind Zweiter – haben aber ihrerseits zwei Begegnungen mehr ausgetragen als der SVK. Die Tabellenkonstellation in der Liga verspricht auch für den Pokal Begegnungen dreier Mannschaften, die in etwa gleichstark einzuschätzen sind. Das bestätigt Hoffmann: „Ich gehe von Spielen auf Augenhöhe aus, bei denen die Tagesform entscheidet. Wir wollen auf jeden Fall weiterkommen und damit wie in der vergangenen Saison in das „Final Four-Turnier“ um den Pokal einziehen.“ In diesem war der SVK im Februar dieses Jahres am zu diesem Zeitpunkt noch klassenhöheren TV Quierschied gescheitert (1:3).