Eishockey-Regionalliga „Wille – harte Arbeit – und die Fans im Rücken“

Auch nach so vielen Jahren auf dem Eis ist die Endspiel-Serie für Brüstle etwas Besonderes. Nervosität, Anspannung, Fokus – von all dem spürt der 34-Jährige gerade ein bisschen was – „aber vor allem Vorfreude“, bekräftigt er. Und ergänzt: „Wir haben Bock. Die Zuschauer haben Bock. Das wird klasse.“ Dabei sind es gar nicht vordergründig die sportlichen Erfolge, die ihm von seiner Zeit bei den Hornets in Erinnerung bleiben werden, wenn er irgendwann dann doch die Schlittschuhe an den Nagel hängt. „Ich denke da weniger an Trophäen, sondern mehr an Freundschaften, die entstanden sind. Wir hatten ja meistens ein, zwei Importspieler. Auch zu denen besteht der Kontakt heute noch“, erzählt Brüstle. Zum Beispiel zu Kenny Matheson, der die Hornets 2018 verließ. Und natürlich zu Dan Radke, der nach der vergangenen Saison beruflich nach Kopenhagen zog.