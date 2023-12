Aktionen in 15 Bundesländern Hasskriminalität: Razzia auch in Zweibrücken

Den Angaben zufolge fanden die Razzien am Donnerstag in Zweibrücken, Trier und Bad Kreuznach sowie in den Landkreisen Bad Dürkheim und Altenkirchen statt. Gegen zwei Frauen und vier Männer sei wegen Volksverhetzung, der Belohnung und Billigung von Straftaten und Beleidigungen sowie der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten ermittelt worden.