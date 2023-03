Fußball-Landesliga Heiße Schlussphase am Wattweiler Berg

Die Gäste aus Rieschweiler knüpften nahtlos an ihre starken Leistungen aus den Vorwochen an und spielten als Viertletzter beim Fünften gut mit. Vor allem in zwei Situationen hatten die zahlreich mitgereisten Gästeanhänger in der ersten Hälfte bereits den Torschrei auf den Lippen. Sven Mayer (18. Minute) und Mirko Tüllner (41.) scheiterten an TSC-Schlussmann Maximilian Cölsch, der nach dieser Saison zu seinem Heimatverein FK Pirmasens wechselt. Die beste Möglichkeit auf Seiten der Hausherren leitete Erik Bischof in der 22. Minute ein. Er setzte sich energisch auf der Außenbahn durch und passte in die Mitte. Max Decker kam so eben noch an den Ball, doch der TSC-Spieler konnte das Leder nicht mehr Richtung Kasten lenken.