Fußball-Saarlandliga Homburg II stürzt von der Tabellenspitze

SC Halberg Brebach - DJK Ballweiler-Wecklingen 1:3 (0:1). Die DJK Ballweiler-Wecklingen hat in der Saarlandliga den Schalter umgelegt. Der 3:1-Auswärtssieg in Brebach war im dritten Anlauf der erste Sieg im Jahr 2023 für die Mannschaft von Spielertrainer Florian Bohr. Ballweiler-Wecklingen zeigte dabei jene Qualitäten, mit denen der Aufsteiger gerade zu Saisonbeginn für Furore gesorgt hatte. DJK-Stürmer Lars Kaula erzielte in der 20. Minute nach einer Eckballverlängerung von Lorenzo Stefan die Führung für die Gäste. Die DJK hätte sofort nachlegen können, doch Mirco Schwalbach scheiterte mit einem Freistoß am Torpfosten und der ansonsten so treffsichere Cyrill Mario Hamann konnte eine hervorragend Einschussmöglichkeit kurz vor der Pause nicht nutzen. Während einer kurzen Drangphase nach dem Seitenwechsel glich Brebachs Mohamed Gaizidi (49.) auf Vorlage von Karim Nebache aus. Doch das brachte die Bliestäler nicht aus dem Rhythmus. Eine schöne Kombination über Hamann und Spielertrainer Florian Bohr schloss Pascal Gherram (60.) zur erneuten Gästeführung ab. Nur drei Minuten später wurde Gherram im Strafraum von den Beinen geholt – und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst zum Endstand. Die DJK bleibt trotz des Sieges zunächst Tabellenzehnter.