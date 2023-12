Leichtathletik Ein Abschied voller Dankbarkeit

Port steht in der aktuellen deutschen Bestenliste der U-18-Klasse mit 74,09 Meter mit riesigem Abstand an der Spitze. „Wir haben für den Wechsel von Timo volles Verständnis. Er findet in Saarbrücken optimale Trainingsbedingungen vor und kann im Saarland auch seine berufliche Zukunft ideal gestalten“, sagten der VTZ-Vorsitzende Martin Graßhoff und die VTZ-Abteilungsleiterin Bianca Grehl unisono. Auf dem Trainingsgelände der VTZ an der Hofenfelsstraße war sogar eine Verlegung des Wurfrings angedacht, weil durch Ports immer neue Bestweiten die Gefahr bestand, dass er mit seinem Arbeitsgerät die angrenzende Tennishalle treffen könnte.