Zweibrücker Kinderfasching-Absage-Eklat Streit VTZ/Festhalle: Jetzt sind Lösungen gefragt!

Eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in Zweibrücken, der VTZ-Kinderfasching, ist für 2024 geplatzt, weil die neue Pächterin die Festhalle an dem Sonntag finanziell lukrativer vermietet. Weil das ein ziemlicher Eklat ist, hätte man eine Welle der Empörung bei erwarten können. Die aber ist ausgeblieben. Viele Bürger und Politiker zeigen – bei aller Enttäuschung – Verständnis für beide Seiten. Das habe auch ich: Dass der Hallenbetreiber „Festlicht“ die VTZ ausbootet im erklärten Wissen darum, dass der größte Zweibrücker Verein dort seit Jahrzehnten mit dem Kinderfasching Stammgast ist, und ohne Rücksprache an einen kommerziellen Anbieter vermietet, ist kein guter Stil. Andererseits sollte gerade die Vereinigte Turnerschaft wissen, dass sich der Hallen-Betrieb auch rechnen muss – die VTZ nämlich gab ihn vor 20 Jahren schweren Herzens auf, weil er ihr einen sechsstelligen Schuldenberg verursacht hatte.