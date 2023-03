Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Nicht durch Gedankenspiele verrückt machen

Dessen Jungs aber allesamt extrem heiß auf die nächsten Aufeinandertreffen mit den Rebels seien. In denen die bisherigen vier Hornets-Siege der laufenden Runde – 6:2 und 6:4 in Stuttgart, 5:2 und 3:2 in Zweibrücken – keine Rolle mehr spielen. „Alle wissen, worum es hier geht. Alle sind motiviert. Wenn man jetzt so oft gegen Stuttgart gewonnen hat, wird es immer schwerer, da erneut zu bestehen. Und die Erwartungshaltung an uns ist hoch. Das wissen die Spieler, das weiß ich. Und der möchten wir in jedem Spiel gerecht werden“, betont der EHC-Coach und fügt an: „Wir gehen jetzt in ein interessantes Wochenende.“ Die schnell hintereinander folgenden Duelle machten einen Reiz der Sportart aus. „Man hat nicht viel Zeit, sich auf die neue Situation einzustellen. Die Regenerationsphasen sind sehr klein“, erklärt der Coach, der beim letzten Regionalliga-Titel der Zweibrücker 2017 noch selbst auf dem Eis stand, und ergänzt: „Am Ende geht es darum, wer am besten mit der Situation umgehen kann. Schlussendlich hat man dann – mit egal wem – einen verdienten Meister. Ich hoffe natürlich, das sind wir.“