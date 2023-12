Volleyball-Saarlandpokal SVK-Volleyballer lösen erneut Ticket für das „Final Four“

So hatte sich der SVK in das zweite Duell des Tages gegen den TV Wiesbach II gekämpft, der in der Verbandsliga als Zweiter (9 Spiele(/16 Punkte) derzeit einen Platz vor dem Aufsteiger aus Zweibrücken (7/13) liegt. Obwohl die Gäste besser aufgestellt waren als bei dem 3:0-Sieg des SVK in der Runde, ist der erste Satz für das Hoffmann-Team über 9:4 und 22:17 „ganz gut durchgelaufen“ bis zum 25:19. Durch den Neuzugang sowie den Einsatz von Zweitmannschaftsspielern im Pokal „waren wir personell so gut aufgestellt, dass wir auf jeder Position ohne großen Qualitätsverlust Wechsel vollziehen konnten“. Das habe im ersten Durchgang so gut funktioniert, dass Hoffmann im zweiten Abschnitt noch mehr umgestellt hat, um denen, die im ersten Spiel nicht im Einsatz waren, mehr Spielpraxis zu ermöglichen. „Wir waren dann auch nicht unterirdisch, aber die Wiesbacher haben uns mit ihren Aufschlägen ganz schön unter Druck gesetzt“, erklärt Hoffmann, warum das Spiel kippte. Auch im Block stand der TVW sehr gut und machte dem SVK das Leben schwer. Zudem habe sein Team den stark besetzten Außenangriff der Wiesbacher nicht unter Kontrolle bekommen. „Ich habe dann vielleicht auch zu spät reagiert.“ Erst beim Stand von 8:15 brachte der SVK-Coach Daniel Hoffmann für Waldemar Schill. „Ich hätte womöglich früher eine Auszeit nehmen müssen, das muss ich mir ankreiden“, erklärt der Trainer selbstkritisch. So ging der Durchgang über 12:15 und 13:19 an die Gäste. Im dritten Satz sah es lange ausgeglichen aus. Nach dem 14:14 „haben wir irgendwann aber wieder den Faden verloren“. So zog der TV über 20:16 auf 25:22 und damit zur 2:1-Satzführung davon.