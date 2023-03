Fußball-Regionalligist FC Homburg Die Köpfe hochhalten und zu keinem Zeitpunkt nachlassen

Damit es den Grün-Weißen gelingt, den Dreier aus der Barockstadt zu entführen, hofft Wenzel, dieses Mal gar nicht erst in Rückstand zu geraten. „Wir stehen einfach in der Defensive nicht so stabil, wie ich mir dies vorstelle. Ich habe das Gefühl, dass meine Spieler nach einem Rückstand den Kopf hängen lassen und dann nicht mehr an ihre Leistung herankommen.“ So sei dies auch nach dem Rückstand gegen Balingen gewesen. „Am Ende hätten wir die Partie dann nach einem 0:2-Rückstand fast noch gedreht, aber wir müssen eine Lösung finden. Einem Rückstand hinterherzulaufen ist nicht wünschenswert, aber noch lange keine Entscheidung. Gegen Balingen war noch genügend Zeit nach dem 0:1. Aber wir haben komplett den Faden verloren.“ Daher wünscht sich der Homburger Trainer, am Freitag möglichst vorlegen zu können, um die Chancen auf einen Sieg zu steigern. „Klar spielt es sich mit einer Führung im Rücken leichter.“ Allerdings erwartet Wenzel in allen Fällen von seiner Mannschaft, nicht nachzulassen. „Hinten gut stehen ,vorne möglichst effektiv die Möglichkeiten nutzen, das sollte der Schlüssel zum Erfolg in Fulda sein“, sagt der Trainer.