Fußball-Bezirksligist SV Palatia Contwig „Schnell auf einer Wellenlänge“ mit Kupper

Kupper hatte den SV Palatia Contwig im letzten Spiel des Jahres beim 3:1 (2:0) daheim gegen den Tabellenzehnten SG Rockenhausen-Dörnbach beobachtet. „Da hatte man schon gesehen, dass in meiner künftigen Mannschaft Potenzial steckt. Es wird für die Mannschaft bei dieser Vielzahl an Absteigern richtig schwer, die Klasse zu halten. Wir nehmen es aber, wie es kommt. Entweder geht es für mich in der Bezirksliga oder in der A-Klasse los“, sagt er: „Es zeichnet sich ja bereits jetzt ab, dass die A-Klasse in der kommenden Runde richtig stark besetzt sein wird. Sollte es also zum Abstieg kommen, werden wir auch dort richtig hart gefordert werden.“