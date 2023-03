Handball-Oberligist TV Homburg Gegen motivierten Gegner einen kühlen Kopf bewahren

Er spricht vom schwersten Auswärtsspiel das seinen TV Homburg in dieser Runde noch erwarte. Und in der Tat sind die Offenbacher als Sechster das am höchsten platzierte Team, in dessen Halle der TVH in der laufenden Runde noch antreten wird. Ecker spricht aber nicht nur aus diesem Grund von einer „hohen Hürde“, die sein Team in Offenbach überspringen müsse. Er warnt auch vor der hitzigen Atmosphäre in der Queichtalhalle, in der die Zuschauer ganz nahe am Spielfeld säßen und für die entsprechende Stimmung sorgten.