Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken Hornets mit Achterbahnfahrt der Gefühle

Erst ein herber Dämpfer in Stuttgart am Freitag (2:7), dann ein wahres Torfestival beim Heimsieg (9:4) am Sonntagabend. Dieses Final-Wochenende in der Eishockey-Regionalliga Südwest hatte es in sich für den EHC Zweibrücken. Doch noch ist das Titelrennen nicht entschieden. Erneut haben sich die Hornets allerdings einen Matchball erarbeitet.