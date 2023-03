Fußball-Regionalligist FC Homburg Serie durch „dreckigen“ Sieg ausgebaut

Der Mann des Abends war in der Partie am Freitag der nach längerer Verletzungspause (Adduktoren/Schambein) in die Startelf zurückgekehrte FCH-Kapitän Mart Ristl. Vor 1236 Zuschauern im Sportpark Johannisau erzielte er den einzigen Treffer zum glücklichen Auswärtsdreier. „Es war ein dreckiger Sieg. Aber egal, den nehmen wir mit“, erklärte der 26-jährige Mittelfeldspieler. Sein Lob ging an seine Mitspieler, besonders an Außenspieler Markus Mendler für die Vorbereitung seines Kopfballtreffers in der 71. Minute. Mendlers Eckball von der rechten Seite hatte die Hintermannschaft der SG zunächst geklärt. Doch Mendler bekam auf der rechten Seite den abgewehrten Ball vor die Füße. Erneute Hereingabe – und Ristl köpfte unhaltbar für Torhüter Tobias Wolf aus wenigen Metern zum 1:0 ein. „Der Ball kam richtig stark wieder in die Box zurück. Markus hat das wirklich gut gemacht“, bedankte sich der Schütze bei dem Vorlagengeber.