150 Jahre Historischer Verein Zweibrücken Das reiche Erbe der Stadt bewahren

Dass die Zeit bis 1952 nicht mehr nachzuvollziehen sei, mag laut Schubert sicher daran liegen, dass sich das Amtsgericht damals nicht wie heute in der Herzogsvorstadt befunden habe, sondern im Zweibrücker Schloss, das in der Nacht zum 14. März 1945 mitsamt den darin befundenen Unterlagen niederbrannte. „Es wäre sicherlich ein lohnenswertes Projekt, die Geschichte des Historischen Vereins in der Zeit der nationalsozialistischen Terrorherrschaft zu erforschen, um diese Lücke gerade in einer äußerst kritischen Zeit zu schließen“, befand Michael Schubert, der an dieser Stelle auch auf die Person Hans Wölbing näher einging: „Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er Mitglied des Vorstands, ab 1960 sein Vorsitzender. Darauf ist der Historische Verein keinesfalls stolz, denn Wölbing hatte eine NS-Vergangenheit und organisierte im Mai 1943 Bücherverbrennungen in Dortmund. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass eben dieser Wölbing später nach der Rückführung des Altbestands die Bibliothek der Bipontina und auch die Vereinsbibliothek des Historischen Vereins verwaltete.“