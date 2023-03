Fußball-Landesliga West SGR landet wichtigen Sieg im Kellerduell

Auch gegen Idar-Oberstein knüpfte die Hüther-Elf an die starken Leistungen des neuen Jahres an und ging bereits nach sieben Minuten durch einen Treffer Marke „Tor des Monats“ mit 1:0 in Führung. In dieser Situation hatte Eric Mayer einen Eckball in die Mitte gebracht, wo Pascal Emser mit einer Volleyabnahme genau in den Winkel erfolgreich war. „Wir haben fußballerisch eine klasse Leistung gebracht und hätten bis zur Pause mehr als nur zwei Tore erzielen können“, fasste Rieschweilers Trainer seine Eindrücke der ersten 45 Minuten zusammen. Beim zweiten Treffer der Gastgeber war Mirko Tüllner mit einem Abstauberball erfolgreich (33.). Die Gäste waren zur Pause mit dem 0:2-Rückstand noch gut bedient.