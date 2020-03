Wilderei und Umwelt-Straftat : Knochenfund im Warndt wird zum Kriminalfall

Ludweiler Polizei will herausfinden, wer bei Ludweiler illegal Abfall hinterlassen und ein Wildschwein geschlachtet hat. Sie sucht Zeugen.

Norbert Minninger aus Ludweiler trifft sich jeden Morgen mit Freunden zu einem Spaziergang im Warndtwald. Vor einigen Tagen wurde ihnen der Spaziergang verleidet. Sie entdeckten Tierknochen. Die Fundorte waren in der Nähe eines Parkplatzes an der Straße Richtung Karlsbrunn auf einem Waldweg sowie im Bachbett des Kräm. Außerdem stießen die Wanderer auf einen prall gefüllten Müllsack sowie einen Kanister und eine Stoßstange.

Er findet es schlimm, was in letzter Zeit im Warndtwald passiert sei. „Es wurde ein Hund aufgehängt, ein Hund erstochen, in Lauterbach wurden Giftköder ausgelegt, mehrfach wurden alte Reifen in den Wald geworfen. Und jetzt dies.“