Defekt mit Folgen : Drei Verletzte nach Brand

Elektrische Kleingeräte wie Toaster können, wie jetzt in Riegelsberg geschehen, in Brand geraten (Symbolfoto). Foto: Das Sichere Haus

Ein elektrisches Kleingerät hat am Samstagabend in Riegelsberg drei Menschen in Gefahr gebracht. Hilfreiche Nachbarn verhinderten Schlimmeres.



Von red