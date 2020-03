Kriminalität : Gaststätten-Besucherin geht auf Wirtin und Polizisten los

Ein Ausraster in einer Ludweiler Gaststätte brachte einer 48-Jährigen eine Nacht im Polizeigewahrsam ein.

Eine betrunkene 48-Jährige hat am Samstag in einer Ludweiler Gaststätte randaliert. Sie beleidigte und bedrohte die Wirtin. Diese holte die Polizei. Als die Streife erschien, rastete die Frau völlig aus, beleidigte und bespuckte die Polizisten. Als die Beamten die Frau in Gewahrsam nehmen wollten, leistete sie weiter erheblichen Widerstand. Sie musste über Nacht in der Dienststelle bleiben. Jetzt laufen mehrere Strafverfahren gegen die 48-Jährige. Das teilte die Polizeiiinspektion Völklingen mit.