Polizei sucht Zeugen : Zweimal Fahrerflucht in Völklingen

Völklingen In den Stadtteilen Geislautern und Ludweiler ermittelt die Polizei jeweils wegen eines Parkremplers und hofft nun auf mögliche Zeugen.

In Völklingen musste die Polizei am vergangenen Donnerstag, 12. März, gleich zwei Mal wegen Parkremplern ausrücken, die sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatten. So touchierte am Donnerstagmorgen im Stadtteil Ludweiler ein unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen Opel Corsa im Spatzenhübel, der am Fahrbahnrand abgestellt war.