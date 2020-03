Stelle seit neun Monaten offen : Noch immer kein Pfarrer für die Versöhnungskirche

Die Evangelische Versöhnungskirche in Völklingen steht seit neun Monaten ohner Pfarrer da. Foto: BeckerBredel

Völklingen Seit neun Monaten ist der Posten unbesetzt. Auch in anderen Gemeinden im Saarland mangelt es an passenden Bewerbern.

Das neugewählte Presbyterium der evangelischen Versöhnungskirchengemeinde Völklingen will in wenigen Tagen seine Amtseinführung feiern. Eine Nachfolge für die im vergangenen Sommer verabschiedete Pfarrerin Rita Wild (wir berichteten) wird man aber auch dann vergeblich suchen. Der Pfarrersposten der Gemeinde bleibt auch neun Monate nach dem Weggang von Wild weiterhin vakant. Entsprechende Informationen bestätigte jetzt das Presbyterium auf SZ-Anfrage.

Die sinkenden Zahl evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in der Rheinischen Kirche – zu dem ein großer Teil der saarländischen Protestanten gehört – sowie die vergleichsweise höhere Arbeitsbelastung für Pfarrer im Saarland seien laut Elke Birn-Mahr, der Vorsitzenden des Presbyteriums, ein Grund dafür, warum die Stelle noch immer unbesetzt ist. Während im benachbarten Rheinland Katecheten, hauptamtliche Musiker oder Verwaltungskräfte die Pfarrerschaft in vielen Arbeitsfeldern entlasten, könne man sich diese hierzulande nicht leisten, wodurch sehr viel Arbeit beim Pfarrer hängen bliebe. „Infolgedessen gab es nach der ersten Ausschreibung nur zwei Bewerbungen. Die Personen und ihre Arbeitsschwerpunkte passten aber nicht nach Völklingen“, erklärt Birn-Mahr.

Auch in den anderen evangelischen Gemeinden im Saarland scheint es Probleme zu geben, neue Pfarrer oder Pfarrerinnen einzustellen. „Wir haben vor allem ein Nachwuchsproblem“, informiert Helmut Paulus, Sprecher der Evangelischen Kirchenkreise an der Saar. Viele junge Pfarrer würden in der Region für sich keine Zukunft sehen.