Vorfall in der Stadionstraße : „Tumult“ in Völklingen: Polizei sucht Zeugen

Völklingen Zu einem „Tumult zwischen mehreren Personen“ ist es am Montag, 23. September, gegen 13.30 Uhr in der Völklinger Stadionstraße gekommen, berichtet die Polizei. In diesem Zusammenhang haben Zeugen einen schwarzen Kombi mit Völklinger Kreiskennzeichen gesehen.

Genaueres ist derzeit nicht bekannt, daher sucht die Polizei dringend Zeugen.