Einfamilienhaus nach Feuer unbewohnbar : Erheblicher Schaden durch Kellerbrand in Quierschied

Erheblicher Schaden durch Kellerbrand in Quierschied

Nach einem Kellerbrand in Quierschied kann die Bewohnerin derzeit nicht in das unbewohnbare Haus zurückkehren. Foto: dpa/Paul Zinken

Quierschied Flammen und Qualm haben an einem Einfamilienhaus in Quierschied für einen großen Schaden gesorgt.

Ein Einfamilienhaus in Quierschied ist nach einem Kellerbrand unbewohnbar. Am Dienstag, 2. Februar, um 16.16 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, drangen aus dem Keller des Anwesens dichte Rauchschwaden. Die Bewohnerin des Hauses hatte sich unverletzt in Sicherheit bringen können, teilt die Polizei mit.