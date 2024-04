Blick auf die Kandidatenlisten Ältere Männer dominieren die Listen

Bei den Wahlen im Jahr 2019 wurden Abgeordnete aus sechs Parteien in den Quierschieder Gemeinderat gewählt. Die mitgliederstärkste Fraktion stellte dabei die CDU (13), gefolgt von der SPD (11), der Freie Wähler (4), der Parteien Die Linke und der AfD (jeweils 2) und der FDP (1). Weil das Ratsmitglied Dr. Herbert Moll als einziger Vertreter der FDP im Verlauf der letzten Wahlperiode zur CDU-Fraktion wechselte, waren die Freien Demokraten zuletzt nicht mehr im Gemeinderat vertreten. Zur Wahl am 9. Juni versuchen die Liberalen einen Neustart und gehen mit fünf Kandidaten in die Gemeinderatswahl. Angeführt werden sie von Dr. Klaus Peter Kieser. Die Partei Bündnis 90/Die Grünen tritt dagegen zum zweiten Mal in Folge nicht zu den Wahlen in Quierschied an.