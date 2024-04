Fußball Warum ein Tabellenvorletzter auf eine Rekordkulisse hoffen darf

Die Vorbereitungen sind etwas aufwändiger als für gewöhnliche Spiele in der Fußball-Oberliga. Bei der Spvgg. Quierschied fiebert man dem Heimspiel an diesem Samstag um 15.30 Uhr gegen Spitzenreiter Eintracht Trier entgegen. „Es ist nicht alltäglich, dass solch ein attraktiver Gegner, der in der kommenden Saison in der Regionalliga spielen wird, ins Sulzbach- und Fischbachtal kommt. Das ist schon ein Höhepunkt“, meint der sportliche Leiter der Spvgg. Quierschied, Kai Berrang. Sicher ist es zwar noch nicht, dass die Trierer in der kommenden Runde ein Regionalligist sein werden. Angesichts von 21 Punkten Vorsprung, die die Eintracht auf den Tabellenzweiten FK Pirmasens hat, zweifelt aber wohl niemand am Aufstieg.