Riesenchance vertan Friedrichsthal verschläft Förderprogramm

Und obwohl Bürgermeister Christian Jung seinerzeit anregte, dass „man zumindest antragsmäßig starten könnte“, um abschließbare Stellplätze für Fahrräder, sogenannte Park & Ride Boxen, etwa am Bahnhof oder an eine der Schulen aufzustellen, passierte nichts dergleichen. Die Begründung, dass wegen „Krankheit im zuständigen Fachbereich“ der Antrag nicht fristgerecht eingereicht werden konnte, wie sie der Bürgermeister in der vergangenen Ratssitzung vorbrachte, bringt ein grundsätzliches Problem ans Licht, das Jürgen Trenz (Die Linke) schon seit vielen Jahren anspricht. „In Einzelgesprächen mit Mitarbeitern wird das Thema der Unterbesetzung in der Verwaltung immer wieder angesprochen“, so Trenz. „Deshalb fordern wir Gespräche mit dem Innenministerium, das dafür sorgen muss, dass der Stellenplan angepasst wird. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Anrecht auf eine funktionierende Verwaltung.“